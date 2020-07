Pioli-Rangnick, convivenza impossibile: ce ne sarà soltanto uno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Stefano Pioli, tecnico rossonero, sarà sostituito, al termine di questa stagione, dal tedesco Ralf Rangnick.

Rangnick, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia assumerà la duplice veste di allenatore e come responsabile dell’area tecnica e sportiva. È assolutamente da escludere, secondo la ‘rosea‘, la possibilità, da più parti ventilata che Rangnick svolga le sole mansioni di dirigente con piena operatività sul mercato e che Pioli resti l’allenatore del Milan: o uno o l’altro.

Rangnick, infatti, vorrà puntare sui propri uomini e sui metodi di lavoro da lui collaudati sul campo e nel tempo. La soluzione della convivenza, tra l’altro, non troverebbe neanche d’accordo Pioli: è un aziendalista, vero, ma necessita di libertà di manovra per lavorare al meglio. Con Rangnick dovrebbe adattarsi ad una filosofia di calcio che non è la sua, mentre altrove sarebbe di nuovo libero. PIOLI, INTANTO, HA AVUTO IL MERITO DI RIVALUTARE LA ROSA ROSSONERA. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>