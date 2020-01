Calciomercato Milan – Occhi su Scamacca, ma attenzione a Roma e Benfica

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il Milan avrebbe puntato Gianluca Scamacca per l’attacco. Il giocatore, di proprietà del Sassuolo, è attualmente in prestito all’Ascoli, dove sta disputando una grande stagione. Grazie ai sui 10 gol in 17 partite, l’attaccante dell’Under 21 italiana ha attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre oltre ai rossoneri. Su di lui c’è la Roma e il Benfica, che avrebbe già avanzato una proposta di 10 milioni ai neroverdi, che però è stata già rifiutata. Intanto il Milan ha scelto il sostituto di Pepe Reina: ecco chi è, continua a leggere >>>

