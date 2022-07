Milan, Maldini felice del rinnovo. Ma non sarà come Marotta: il punto

Nessuno aveva mai messo in discussione il rinnovo di Maldini e Massara con il Milan, sebbene sia arrivato all'ultimo istante. Sarebbe importante, d'ora in poi, secondo il 'CorSera', procedere però con scioltezza, su binari esatti. Senza dubbi, scontentezze ed incomprensioni tra le parti.

Le pagine del contratto, letto e corretto nei giorni antecedenti la firma chiariscono i ruoli, le competenze e gli stipendi (aumento, meritato, dell'ingaggio per Maldini e Massara). Ma non è stato per motivi di soldi che c'è voluto tanto per firmare. Per il quotidiano generalista, infatti, erano in ballo proprio due visioni diverse della società.