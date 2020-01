Calciomercato Milan – Interesse per Ghiglione del Genoa

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non pensa solo a Todibo, ma anche ad altri difensori. Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan sarebbe interessato a Paolo Ghiglione, terzino destro del Genoa. Sul fronte uscite, invece, nel caso in cui venisse acquistato Todibo, Matteo Gabbia potrebbe partire in prestito. Sempre più vicina intanto la cessione di Fabio Borini al Genoa. Intanto ecco le prodezze più belle del Milan nel 2019. Ecco il video, continua a leggere >>>

