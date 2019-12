Milan, la Top 5 gol del 2019: le migliori prodezze rossonere (VIDEO)

NEWS MILAN – Cinque perle, le migliori del 2019. Cinque gol da guardare e riguardare. Sono queste le reti più belle segnate nell’ultimo anno solare dal Milan di Gennaro Gattuso prima e Marco Giampaolo/Stefano Pioli poi, tra la fine della stagione 2018-2019 e i primi mesi del 2019-2020.

Dalla punizione di Jesús Suso a ‘San Siro‘ contro il Frosinone fino al destro di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura contro il Napoli, il suo ritorno al gol dopo oltre un anno. Poi le gemme di Hakan Çalhanoğlu, Rafael Leão e Krzysztof Piątek: buona visione!

Nel frattempo, Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato, ai microfoni di ‘Repubblica‘ oggi in edicola, della scelta compiuta dallo svedese, tornato ufficialmente in maglia rossonera: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android