Calciomercato Milan – Il futuro potrebbe essere Sven Botman | News

Il Milan pensa al futuro e ha individuato in Sven Botman il difensore ideale da aggregare nella squadra di Stefano Pioli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul profilo di Sven Botman, giovane difensore in forza al Lille che piace tanto al Milan. Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, l'olandese decide di lasciare i lancieri nel 2019 a causa del poco spazio ritagliato complici le presenze di De Ligt e Schuurs. Dunque il suo passaggio prima all'Heerenven e poi al Lille, appunto. Una scelta coraggiosa per un calciatore così giovane in grado di lasciare il proprio Paese per giocare con continuità.

Alto 1.95 m, Botman è un mancino naturale dunque potrebbe perfettamente far coppia con Fikayo Tomori, quest'ultimo spostatosi a sinistra solamente per far spazio a destra a Simon Kjaer. Il danese, alle prese con il suo grave infortunio, tornerà più forte di prima come annunciato da lui stesso, ma la dirigenza di via Aldo Rossi deve anche guardare al futuro. E il futuro potrebbe essere proprio Botman, un profilo ritenuto idoneo con lo stile di gioco di Stefano Pioli.

Cresciuto in una scuola quale quella dell'Ajax, l'olandese è anche bravo con i piedi e gli piace impostare il gioco. Forte nell'uno contro uno, il classe 2000 ha anche una buona scelta di tempo. Le qualità ci sono, i margini di miglioramento altrettanto, così come la sua voglia di lavorare. Dovrà solamente crescere dal punto di vista tattico, ma è una capacità che si acquisisce con il passare del tempo. E in un campionato come quello italiano, che fa della tattica la 'base' del gioco, Botman potrà solamente che imparare.