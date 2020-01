Calciomercato Milan – Ibrahimovic e il tabù ritorni: i precedenti

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic deve sfatare un tabù relativo ai ritorni al Milan, che non sono mai andati nel migliore dei modi.

E’ andata male al più grande di tutti, cioè Arrigo Sacchi. Con il Milan ha rivoluzionato il calcio, ma il suo ritorno nel 1996, al posto di Tabarez, non fu un successo. Il Milan venne subito eliminato dalla Champions League perdendo in casa con il Rosenborg e alla fine del campionato si piazzò undicesimo. Anche Capello non fece molto meglio, visto che i rossoneri con lui chiusero decimi e persero la finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Per quanto riguarda i calciatori, invece, partiamo da Ruud Gullit, il quale, nell’estate 1994, tornò a Milanello, ma l’olandese non riuscì a ripetersi, così come Shevchenko, che dopo lunghi colloqui fra Berlusconi e Abramovich lasciò il Chelsea in prestito: l’ucraino venne utilizzato pochissimo da Ancelotti (solo due volte titolare in campionato). Meglio è andata con Ricardo Kakà, che giocò 37 partite e segnò 9 gol, 7 in A e due in Champions. Nessun nuovo trionfo, ma il suo ritorno non può essere considerato un fallimento. Insomma, in mezzo a tanti ritorni sbagliati, un esempio positivo c’è. Intanto il campione svedese sta per sbarcare a Linate: segui con noi live tutti gli aggiornamenti, continua a leggere >>>

