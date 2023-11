Milan, serve Ibrahimovic: Cardinale pronto a chiudere. E il mercato…

Milan, calciomercato flop

La Gazzetta parla anche del calciomercato portato avanti a braccetto da dirigenti e allenatore del Milan: al momento non sta fruttando. Ieri hanno deluso pressoché tutti i nuovi, da Reijnders agli attaccanti: Jovic, ancora una volta trasparente, ha sprecato un’altra occasione; Okafor e Romero, entrati nella ripresa, non hanno fatto nulla. Se Leao e Giroud non girano, mancano le alternative. Ibrahimovic può essere la svolta del Milan.