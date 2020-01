Calciomercato Milan – Difficile lo scambio Under-Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, la Roma, dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo e il mancato arrivo di Politano, cerca un esterno offensivo.

Un nome caldo potrebbe essere quello di Jesus Suso, con il Milan che vorrebbe in cambio Under, ma lo scambio resta complicato. I giallorossi non sembrano infatti aver intenzione di fare a meno del talento turco, a meno di offerte clamorose. Intanto spunta una nuova squadra inglese per Piatek, continua a leggere >>>

