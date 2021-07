Calciomercato Milan – Diavolo protagonista: già 75 milioni impegnati

Tuttosport, oggi in edicola, spiega come il Milan sia la squadra che finora ha investito più milioni in questa sessione di calciomercato

Carmelo Barillà

Si apre ufficialmente oggi la sessione estiva di calciomercato ed il Milan si è già mosso anticipando i tempi. Nessuno in Serie A ha speso quanto i rossoneri. 'Tuttosport', oggi in edicola, fa un'analisi nel dettaglio.

"Milan, 75 milioni già impegnati. Nessuno come i rossoneri. Gli ultimi 3 sono quelli che il club rossonero verserà al Real Madrid per avere nuovamente a Milano per 12 mesi Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, protagonista soprattutto nella fase finale del campionato, ha convinto tutti, con Maldini e Massara che si sono mossi nelle ultime settimane per riaverlo. E ora l'accordo è ad un passo dall'essere ufficializzato".

"Questa volta Brahim Diaz potrà diventare a tutti gli effetti un calciatore rossonero - prosegue il quotidiano torinese -. Il Diavolo, infatti, al termine dell'annata 2021-2022 potrà riscattare il giocatore per 19 milioni. Di fatto il Milan si è già impegnato per 66 milioni in questo mercato, visto che alla somma pagata - ed eventualmente da pagare - per Brahim Diaz bisogna aggiungere le cifre già investite. 13+2 di bonus per il portiere Maignan e i 28 per il riscatto di Tomori. E se il Milan dovesse chiudere, come sembra, per Tonali, allora la cifra subirebbe un ulteriore rialzo, per un totale di 75 milioni già impegnati".

Per quanto riguarda il capitolo Tonali'Tuttosport' scrive: "Le parti, dopo la frenata di metà giugno, hanno ripreso a parlare e dovrebbero chiudere entro domani per 10 milioni (contro i 15 previsti un anno fa) più il giovane Olzer, valutato 5 milioni (contro i 10 di bonus)".

Il Milan riporterà dunque a casa il vice-Calhanoglu, ma deve ancora trovare il sostituto ideale del turco. Rimangono vive diverse candidature: da Ilicic a Sabitzer fino alla suggestiva idea Damsgaard. Nelle prossime settimane alcune di queste trattative potrebbero entrare nella fase decisiva, con il Milan che punta a regalare a Pioli un nuovo trequartista quanto prima.