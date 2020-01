Calciomercato Milan – Castillejo, interesse di Espanyol e Villarreal

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, tiene banco in casa rossonera il futuro di Samu Castillejo.

Lo spagnolo vorrebbe giocarsi le sue chance al Milan, ma ci sono diverse squadre spagnole interessate a lui, soprattutto Espanyol e Villarreal, che hanno prestito il calciatore in prestito. Come detto, l’agente di Castillejo nei giorni scorsi ha parlato della volontà del suo assistito di restare in Italia, ma in realtà le cose potrebbero cambiare rapidamente nel corso delle prossime ore. Intanto tanti ex rossoneri saranno a San Siro per vedere Ibrahimovic. Ecco i nomi, continua a leggere >>>

