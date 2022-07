Calciomercato Milan – Il Bruges tarda a rispondere per De Ketelaere

Il calciomercato del Milan procede nella sua estenuante rincorsa a Charles De Ketelaere . Nonostante il blitz in terra belga di pochi giorni fa, Maldini e Massara non hanno ancora trovato l'accordo con il Club Bruges. La volontà del Diavolo era quella di far arrivare il prima possibile il fantasista agli ordini di Pioli, auspicabilmente già per il ritiro austriaco di Villach, ma probabilmente la conclusione della telenovela arriverà solamente tra qualche giorno.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, l'area tecnica rossonera non avrebbe infatti ancora ricevuto una risposta dal Club Bruges all'ultima proposta avanzata dalla delegazione milanista in Belgio. I nerazzurri dovrebbero comunicare la loro posizione entro questo weekend; per questo motivo, quelle che stiamo vivendo sono ore caldissime per le sorti del calciomercato del Milan. Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>