Milan, spettacolo Brahim Diaz: il riscatto e il pericolo Arsenal

Milan, Brahim fondamentale e quel riscatto...

La stagione di Brahim Diaz con il Milan, si legge, è da incorniciare, ed è la migliore delle tre fin qui disputate a Milano. Infatti il fantasista con la maglia numero dieci ha contribuito alle vittorie della sua squadra con 6 gol e 4 assist in 34 presenze totali, di cui 26 da titolare. Un miglioramento rispetto all’annata precedente quando era stato utilizzato 29 volte in totale ed era riuscito a essere decisivo con 4 reti e 4 assist. Nei prossimi giorni sarebbero previsti nuovi contatti col Real Madrid. Da ciò che filtra dalla Spagna i blancos vorrebbero almeno venticinque milioni di euro per Brahim Diaz e ci sarebbero già delle società interessate ad acquistarlo. La dirigenza del Milan, potrebbe cercare di abbassare le richieste del Real Madrid, che però valuterebbero due opzioni. La prima è quella di tenerlo in rosa a causa dell’addio di un paio di giocatori, la seconda opzione è cederlo al miglior offerente. Dalla Premier League aavrebbe chiesto informazioni l’Arsenal di Arteta, ma il Milan vorrebbe confermarlo. Calciomercato Milan – Il Barcellona non lo vuole? Possibile occasione