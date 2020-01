Calciomercato Milan – Borini verso la risoluzione: andrà al Genoa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’avventura al Milan di Fabio Borini, attaccante italiano classe 1991, sembra essere giunta al capolinea dopo due stagioni e mezza, caratterizzate da 75 gare e 8 gol in rossonero.

Borini, infatti, va verso la risoluzione del contratto con sei mesi di anticipo sulla scadenza naturale dello stesso (30 giugno 2020) e nei prossimi giorni, i primi del nuovo anno, dovrebbe firmare per il Genoa di Davide Nicola. Ma al Milan, in effetti, conviene risolvere l’accordo con Borini senza guadagnare un euro dalla cessione del suo cartellino? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

