Calciomercato Juventus- Rakitic, tramonta lo scambio con Bernardeschi

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, non decolla lo scambio Rakitic-Bernardeschi tra la Juventus e il Barcellona.

Gli spagnoli, infatti, non vogliono andare oltre un conguaglio di 10 milioni di euro per il calciatore bianconero, mentre Paratici e Nedved considerano la cifra offerta non congrua al valore del calciatore. Difficile dunque che questo scambio possa realizzarsi, anche se a Rakitic piacerebbe giocare a Torino. Intanto un club inglese pensa a Piatek, continua a leggere >>>

