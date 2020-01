Calciomercato Juventus – Emre Can rimane: niente scambio con Paredes

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Salvo clamorose sorprese il futuro di Emre Can, come riportato da ‘Tuttosport’, dovrebbe essere ancora alla Juventus. Per il tedesco non sono arrivate offerte, con il club bianconero pronto a lasciarlo partire per un’offerta pari a 30 milioni di euro. L’unica ipotesi che sembrava esserci fino ai giorni scorsi era quella di uno scambio con il Psg con Leandro Paredes, ipotesi che adesso sembra definitivamente tramontata. Intanto occhio all’Atalanta che vuole il ritorno di Mattia Caldara, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android