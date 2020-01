Cagliari-Milan, Pioli si affida a Ibrahimovic e Leao: ecco il 4-4-2

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, ci sarà una grossa novità nella formazione titolare che Stefano Pioli schiererà contro il Cagliari, gara che si giocherà alle 15 alla Sardegna Arena. Il tecnico proporrà un 4-4-2, con Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao in attacco.

Il feeling dentro e fuori dal campo tra i due calciatori sembra essere evidente, così come sottolinea lo stesso Pioli in conferenza stampa: “Se Leao vede Ibrahimovic come un fratello maggiore vuol dire che è a buon punto. Ha capito che dai campioni si può imparare molto. La prima cosa che mi ha detto Ibra è “Io faccio il giocatore”. Ecco, lui fa il giocatore e io faccio l’allenatore. Poi è normale che fra un calciatore di quel livello, e con una personalità così importante, e un allenatore, ci sia un dialogo continuo, anche per capire che cosa possa servire a Ibra a livello di posizioni in campo e di preparazione”. Insomma, il 4-4-2 è studiato proprio per esaltare le caratteristiche del portoghese, che ha tutte le potenzialità per diventare un crack.

Pioi si affida all’esperienza di Ibrahimovic e all’imprevedibilità di Leao, con la speranza che fin da subito le cose possano cambiare. Quello di oggi è un test importante, contro una squadra molto ostica come il Cagliari, ma sinceramente è anche difficile fare peggio rispetto a quanto fatto fino ad adesso: i rossoneri, infatti, hanno segnato in campionato solo 16 gol e più non siglano una marcatura da oltre 300 minuti. Ibra, Leao, pensateci voi. Intanto spunta una nuova idea per il centrocampo rossonero, continua a leggere >>>

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Ibrahimović, Rafael Leão.

