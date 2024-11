Milan, pace tra Fonseca e Leao. Col Cagliari difesa distratta ed in ritardo

Il Milan , ieri pomeriggio, ha pareggiato 3-3 in casa del Cagliari ed uno dei protagonisti della partita è stato Rafael Leao , autore di una doppietta . Protagonista in negativo, invece, lo è stata la difesa della squadra di Fonseca .

Come riportato dal Corriere della Sera, Fonseca ha fatto pace con Leao, che ha mandato un ottimo segnale al suo allenatore con due gol, uno più bello dell'altro. Il Milan, però, non può permettersi di avere una difesa distratta ed in ritardo: contro il Cagliari hanno eseguito bene la trappola del fuorigioco, ma sui due gol giustamente annullati ai rossoblù la difesa è responsabile. I difensori hanno ricevuto diversi richiami da parte di Maignan ed ora Fonseca deve intervenire sulla fase difensiva. Le note positive della partita di ieri sono state le prestazioni di Leao, Reijnders e del 2008 Camarda, che Fonseca ha schierato dall'inizio con coraggio.