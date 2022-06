Brahim Diaz, Milan e Real Madrid tifano per l’esplosione del giocatore

Milan e Real Madrid sperano che la prossima sarà una grande stagione per Brahim Diaz: l'andaluso ha un po' deluso nell'ultimo anno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma su Brahim Diaz, calciatore di proprietà del Real Madrid in prestito al Milan. Quella appena conclusa non è stata una grande stagione per l'andaluso, il quale dopo i gol di inizio stagione contro Sampdoria, Spezia e Venezia sembrava potesse prendere sulle spalle la squadra. In realtà, dopo aver contratto il Covid e aver convissuto con tanti piccoli problemi fisici, l'ex calciatore del Manchester City ha avuto una stagione complicata.

Brahim Diaz, si spera nell'esplosione 'alla Leao'

Il terzo anno potrebbe essere quello buono, un po' come è successo a Rafael Leao. E' questo ciò che si augura sia il Milan che il Real Madrid, i quali continueranno a rispettare l'accordo pattuito durante la scorsa estate. Brahim Diaz continuerà a vestire la maglia numero 10 e vorrà tornare ad essere il calciatore decisivo di inizio stagione. In queste settimane di vacanze, il classe '99 sta alternando momenti di relax a sessioni individuali di allenamento, in maniera tale da arrivare pronto per il ritiro di Milanello fissato per il 4 luglio.

Milan e Real Madrid: l'accordo per il riscatto

Sarà una stagione importante sia per il calciatore che per il Milan. Il club infatti vorrà capire se ne varrà la pensa versare 18 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Brahim Diaz, anche se il Real Madrid detiene un diritto di recompra fissato a 25 milioni di euro. In attesa che inizi il nuovo campionato, il folletto andaluso è stato premiato a Malaga per aver vinto le 'tre corone', ovvero i campionati conquistati in Spagna, Inghilterra e Italia. Calciomercato Milan, colpo 'low cost' dal Real Madrid? Le ultime.