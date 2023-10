Borussia Dortmund-Milan, Pulisic torna a giocare sotto il Muro Giallo

Christian Pulisic sarà in campo domani sera in occasione di Borussia Dortmund-Milan. Per lui, gara speciale: sarà una partita da ex giallonero

Domani sera si disputerà Borussia Dortmund-Milan di Champions League e, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, quella del 'Signal Iduna Park' sarà una partita speciale per Christian Pulisic, che tornerà in Germania da prestigioso ex del match europeo.

A Dortmund, infatti, Pulisic ha conosciuto il calcio nel Vecchio Continente. Lì ha mosso i suoi primi passi, nel 2015, nelle giovanili del BVB (che lo aveva scovato l'anno prima in un torneo in Turchia), prima di approdare in Prima Squadra, nel 2016, sotto la guida tecnica di Thomas Tuchel.