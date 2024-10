Bologna-Milan, la posizione ferrea degli emiliani. Scaroni disposto a…

Ieri il Milan non è sceso in campo, visto che la partita prevista contro il Bologna è stata rinviata a data da destinarsi. Il presidente del Bologna Joey Saputo, come scrive 'Il Corriere dello Sport' questa mattina in edicola, ha chiamato sul telefonino Claudio Fenucci, dirigente rossoblù. Cosa gli ha detto? Lo avrebbe informato che per il rispetto della città in difficoltà, il Bologna non avrebbe giocare in campo neutro. Tutto questo rischiando anche lo 0-3 a tavolino. Una presa di posizione da parte del Bologna che avrebbe sorpresa sia il Milan sia la Lega, che non si aspettavano una decisione del genere.