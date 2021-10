Tanto spazio al Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. La compagine rossonera, infatti, è attesa da un'importante trasferta di campionato sul terreno di gioco dell'ostico Bologna e, nel frattempo, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a sondare il calciomercato italiano ed internazionale in attesa di opportunità da non lasciarsi sfuggire. Vediamo dunque insieme le principali news finora uscite sul Milan.