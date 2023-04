Bologna-Milan, caccia ai punti con De Ketelaere e Origi | Serie A News

In Bologna-Milan rivoluzione totale tra i rossoneri: Charles De Ketelaere e Divock Origi chiamati al riscatto ed a segnare gol pesanti

Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà al 'Dall'Ara' Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 e Stefano Pioli, tecnico rossonero, in vista del match di Napoli in Champions League della prossima settimana, ha deciso di cambiare praticamente tutto l'undici titolare.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nel Milan che scenderà in campo oggi contro i rossoblu di Thiago Motta, di fatto, l'unico titolare del Diavolo sarà Mike Maignan. Per il resto, rivoluzione: il vero Milan si vedrà in campo martedì 18 aprile al 'Maradona', con l'auspicio di conquistare la semifinale di Champions League.

Bologna-Milan, Pioli si gioca punti chiave con le riserve — Dieci cambi su undici, dunque, con Simon Kjær che non è nemmeno partito per Bologna. L'azzardo di Pioli pagherà? In difesa, si rivedranno Alessandro Florenzi e Fodé Ballo-Touré sulle fasce (non giocano insieme dal 19 dicembre 2021), con Malick Thiaw e Pierre Kalulu nel cuore della retroguardia.

In mediana, ecco Aster Vranckx e Tommaso Pobega: affiatamento inesistente, visto che sono stati in campo insieme appena per 28' in Serie A tra Milan-Monza 4-1 e Milan-Roma 2-2 tra ottobre 2022 e gennaio 2023. In attacco, spazio a Charles De Ketelaere e Divock Origi, titolari insieme in un Galles-Belgio di 18 mesi fa, ma mai in maglia rossonera.

Davanti De Ketelaere e Origi: il primo non segna da aprile 2022 — La 'rosea' ha ricordato come anche Carlo Ancelotti, nel 2003 e nel 2007, prima di importanti partite di Champions, era solito stravolgere il suo Milan. E, nonostante potesse contare su una rosa molto più forte e completa di quella attuale, non sempre riusciva a centrare i tre punti. Anzi. Pioli andrà a caccia di punti da quarto posto con giocatori tagliati dalla lista UEFA, flop di mercato e promesse non mantenute.

Per esempio De Ketelaere: ha mandato a segno l'unico suo assist stagionale proprio all'andata contro il Bologna, squadra contro cui ha giocato la sua prima partita da titolare con il Milan. Poi, però, si è perso. È scivolato dietro nelle gerarchie di Pioli - anche offuscato dalla crescita di Brahim Diáz - e non ha mai trovato la scintilla per accendere la luce. Non segna, tra club e Nazionale, da oltre un anno.

Pioli, da CDK, si aspetta magari giocate e gol in Bologna-Milan. Un po' come da Origi, rimasto a guardare per 90' contro il Napoli. Alexis Saelemaekers e Ante Rebić sono 'pioliani' della prima ora, per questo primi cambi nelle notti che contano: da loro l'allenatore si aspetta molto anche al 'Dall'Ara'. Occhio, però, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport'. Attingere in corsa big dal serbatoio non garantisce punti e il Milan rischia un'altra frenata. L'ultima, lo 0-0 di 'San Siro' contro l'Empoli, era arrivata così.