Bologna-Milan 0-2: “Giroud e Pulisic anime del Diavolo” | Serie A News

A seguito della straripante prestazione di ieri sera contro il Bologna di Thiago Motta, Repubblica, quotidiano nazionale italiano, ha dedicato un titolo ai rossoneri. Infatti la prestazione degli attaccanti non è passata inosservata. Anzi Christian Pulisic ha disegnato calcio per i compagni ed Oliver Giroud non ha perso quel suo famoso killer instinct. La squadra di Pioli ha sconfitto i felsinei per 0-2 dimostrando di avere una marcia in più degli avversari e di essere competitivi per il titolo di questa Serie A.