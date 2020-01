Bologna, Mihajlovic: “Tifo per Salvini. E’ un combattente”

NEWS – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nell’intervista concessa al “Resto del Carlino”, si è schierato apertamente a favore di Matteo Salvini in vista del voto regionale in Emilia Romagna domenica prossima.

"Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni.Mi piace la grinta di Matteo, ottima la scelta di una donna. Io e Salvini ci conosciamo dai tempi del Milan, mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente. Cambiare tanto per cambiare non serve, io so solo che sono in Italia dal 1992 e la trovo peggiorata. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi del calcio: se promette, mantiene. Borgonzoni? Ho fiducia in lei anche se non la conosco personalmente".

