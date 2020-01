Calciomercato Milan – Piatek e Paqueta: la loro cessione non è facile

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato da Tuttosport, in un anno è cambiato tutto per Lucas Paqueta e Krzysztof Piatek. Il brasiliano la scorsa stagione è diventato inamovibile per Gattuso, mentre il polacco ha trascinato subito il Milan in Coppa Italia contro il Napoli, in cui ha segnato una doppietta nel suo debutto dal primo minuto a San Siro.

Un impatto importante dunque, ma adesso i due giocatori sono tagliati dal 4-4-2 ideato da Pioli. Il Milan è disposto a cedere entrambi, ma servono almeno 30 milioni per Piatek e 35 per Paqueta, considerando che sono stati pagati rispettivamente 35 e 38 milioni di euro solamente un anno fa. I due investimenti fatti da Elliott lo scorso anno, per un totale di 73 milioni di euro, sembrano essere diventati in questo momento un fuoco di paglia.

Da valutare anche il futuro di Suso, che, a differenza dei suoi due compagni di squadra, è stato preso praticamente a zero. Due giorni fa lo spagnolo ha parlato personalmente con la dirigenza a Casa Milan, che gli ha spiegato che partirà solo con l’arrivo di offerte concrete. Siviglia e Valencia hanno sondato il terreno, ma al momento non sono arrivate proposte ufficiali. In Inghilterra si parla del Manchester United, ma anche in questo caso non c’è niente di certo. Vedremo cosa succederà, ma questi ultimi di giorni di mercato saranno molto caldi sul fronte uscite. In entrata ecco il vero obiettivo dell’estate, continua a leggere >>>

