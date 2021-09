Biglietti Champions League, adesso il Milan abbassa i prezzi

Retromarcia del Milan sui prezzi dei biglietti per le gare interne di Champions League. Erano troppo alti. L'annuncio dell'A.D. Ivan Gazidis

Daniele Triolo

Si è conclusa in breve tempo la polemica per i prezzi esagerati dei biglietti per le gare interne del Milan in Champions League. Ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il club di Via Aldo Rossi, dopo aver recepito le proteste dei tifosi per il tariffario dei biglietti per le gare di Champions League del Milan contro Atlético Madrid, Porto e Liverpool, ha sospeso la vendita dei tagliandi. Verrà presto riaperta con delle tariffe viste al ribasso.

Accolte, dunque, le polemiche sollevate dai tifosi del Diavolo che, per esempio, per assistere dalla curva ad uno dei suddetti match avrebbero dovuto spendere la bellezza di 119 euro, tanto per fare un esempio. L'abbaglio, secondo 'La Gazzetta dello Sport', era evidente. Il Milan aveva voluto allinearsi ai competitor europei, ma in Europa non si spende così tanto per vedere un match di Champions.

Per prenotare un posto ad 'Anfield', 'Stamford Bridge' o all'Etihad, si spende un massimo di 69 euro. Vero, in Inghilterra la capienza degli stadi è del 100%, non del 50% come da noi, ma la differenza resta comunque sostanziale. Basti pensare che un biglietto per Inter-Real Madrid, in curva, costa 48 euro. Il Milan, ad ogni modo, ha ammesso l'errore, ha capito di aver sbagliato strategia e ha fatto marcia indietro.

Un dietrofront sul costo dei biglietti per le gare interne del Milan in Champions League spiegato, in una lettera ai supporters rossoneri, dall'amministratore delegato del club meneghino, Ivan Gazidis. Il dirigente sudafricano ha spiegato, nel dettaglio, come il Milan avesse cercato di recuperare, di fatto, dalla vendita di questi tagliandi quanto perso in 18 mesi di stadio chiuso in periodo di pandemia. E di come l'incasso sarebbe stato reinvestito per fare un Milan ancora più forte.

La fiducia dei tifosi nei confronti del Milan, però, per Gazidis ed il club resta al primo posto. "Abbiamo rivalutato la nostra decisione e adegueremo i prezzi delle partite di Champions League a un livello che riteniamo comunque corretto. La vendita dei biglietti sarà quindi temporaneamente sospesa e riaperta a tempo debito con un approccio tariffario rivisto, occupandoci anche di tutti gli aspetti procedurali e amministrativi correlati".

