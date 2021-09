Biglietti Champions, i tifosi del Milan hanno apprezzato i nuovi prezzi

Dopo le tante polemiche scaturite dai prezzi per i biglietti di Champions League, il Milan ha fatto un passo indietro. I tifosi hanno apprezzato

Il listino prezzi per il ritorno del Milan in Champions League aveva creato un malumore generale. Dopo una protesta social e non solo, il club rossonero ha deciso di fare un passo indietro rivedendo le tariffe verso il basso. La curva, ad esempio, è passata da 199 euro a 54, registrando un ribasso del 54,62%. Bisogna ricordare che questa è soltanto la fase 1, vale a dire quella riservata agli abbonati della stagione 2019-2020. Le due fasi successive riceveranno un leggero ritocco verso l'alto, ma non si discosteranno di molto dai prezzi attuali.