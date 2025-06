Bianchin: “Milan? Loftus-Cheek può diventare chiave per Allegri. Ecco perché”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato del Milan e, in particolar modo, di Ruben Loftus-Cheek

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato del Milan e, in particolar modo, del centrocampista rossonero, Ruben Loftus-Cheek: "Ruben Loftus-Cheek può essere il giocatore chiave del Milan di Allegri. L'inglese ha giocato solo dieci partite da titolare nell'ultima stagione con il Milan: sia con Fonseca, sia con Conceiçao è stato periferico. Zero goal in tutta la stagione. Eppure guardate il nuovo centrocampo del Milan".