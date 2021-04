Bennacer-Calhanoglu-Ibrahimovic: ritorna il Milan verticale

Il rientro di Ismael Bennacer è fondamentale per il gioco rossonero. Insieme ad Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic ritorna il 'Milan verticale'

Manca sempre meno al lunch match delle 12:30 tra Milan e Sampdoria. Una partita che fa sorridere Stefano Pioli in particolare per il rientro importantissimo di Ismael Bennacer. L'allenatore rossonero non può contare ancora sull'intera rosa a disposizione, ma quello che si vedrà oggi dalla cintola in su è ciò che di più simile somiglia alla sua creatura. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette il punto sul ritorno del giocatore rossonero più creativo, uno che non ha paura a spingere e a giocare più in profondità.