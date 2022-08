Atalanta-Milan, sfida all’europea: sono squadre leader nel pressing

Atalanta-Milan di questa sera sarà una gara incentrata sul calcio aggressivo ed offensivo. Vietato quasi respirare, ma pressare a tutto campo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato, dal punto di vista tattico, Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023 che si disputerà questa sera, alle ore 20:45, al 'Gewiss Stadium'. Sottolineando, tra l'altro, subito un particolare: l'aggressione, per nerazzurri e rossoneri, non costituisce reato, bensì è stata depenalizzata.

I tecnici Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, in fin dei conti, hanno costruito anche così le loro fortune: ritmi alti, pressing, meno tempo possibile lasciato agli avversari per giocare la palla. La 'Dea', per esempio, è famosa per la marcatura uomo contro uomo a tutto campo: così facendo ha dato fastidio non solo in Italia, ma anche in Europa e Champions League.

Atalanta-Milan: 'La Gazzetta dello Sport' la vede tatticamente così

Pioli, così, ha vinto uno Scudetto, e, negli ultimi mesi, ha molto acuito la tendenza del Diavolo a giocare sui duelli. Per 'La Gazzetta dello Sport', quindi, stasera la partita è da tripla, visto che si prevede una gara ad alto ritmo, con tanto pressing, corse e rincorse, e, ovviamente, moltissimi duelli individuali.

Il pressing di Atalanta e Milan, chiaramente, è un'arma tanto difensiva quanto offensiva. Si aggredisce l'avversario sin da subito per non lasciargli il tempo della giocata, impedendo, quindi, che sviluppi le manovre predilette. E per recuperare la palla il più vicino possibile alla porta. Un memo? Il gol dello 0-2 rossonero siglato da Sandro Tonali in Atalanta-Milan 2-3 della scorsa stagione.

Atalanta e Milan, come confermato dalle statistiche, sono le due squadre che tentano più volte di riconquistare palla nella metà campo offensiva, ma anche le due squadre che recuperano più palloni con la pressione sul rivale. Non soltanto, perché Gasperini e Pioli vedono spesso arrivare un loro giocatore al tiro dopo aver recuperato la sfera con un'azione di pressing offensivo.

Logicamente, ha scritto la 'rosea', tra le due compagini ci sono anche delle differenze. Nell'Atalanta, la marcatura uomo contro uomo è asfissiante e infinita, in qualsiasi settore del campo. Nel Milan, invece, la si segue per un po', poi la si lascia 'assorbire' dalla linea della difesa. Il Diavolo, poi, generalmente individua una zona dove pressare, che cambia di partita in partita, in base all'avversario che ha di fronte.

La squadra di Pioli, poi, tende anche a spostare il gioco sulle fasce laterali, di modo da garantire meno soluzioni possibili all'avversario. Prima regola, evitare che il gioco del rivale di turno passi per il centro e per i piedi dei palleggiatori e dei trequartisti in campo. La sostanza, però, non cambia: Atalanta e Milan, al contrario, per esempio, della Juventus, sono due squadre che amano alzare il ritmo e sanno che il match di stasera si giocherà su corsa, aggressione e pressing.

Presumibile, dunque, che ci saranno molti lanci e cambi di gioco: un tentativo di saltare la pressione e di andare in uno contro uno. Per il resto, si punterà molto sulla qualità. Al centro del campo, i cervelli saranno Marten de Roon e Tonali, sperando che, in mediana, riescano a dribblare di frequente il diretto avversario. Se uno dei due salta l'avversario diretto, ha più chance di mettere in moto i compagni per un'azione pericolosa.