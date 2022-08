Atalanta-Milan, Pioli: “È già una sfida Scudetto” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Atalanta-Milan nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello la sfida Atalanta-Milan. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche dal 'Corriere dello Sport'.

"Abbiamo preparato bene la partita di Bergamo, dove affronteremo una squadra molto forte, che conosciamo bene e che sviluppa un calcio propositivo e offensivo. Siamo pronti. Per noi sarà un altro step per continuare a crescere", ha spiegato Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan.

Atalanta-Milan, Pioli ha presentato così la partita

"Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma l'ossatura è rimasta la stessa - ha proseguito -. Riescono ad abbinare organizzazione, intensità e ottime qualità. È a tutti gli effetti uno scontro diretto, una partita importante che arriva presto nel calendario ma che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi".

"Siamo una squadra forte, e tutti dobbiamo sentirci importanti, ma nessuno si deve sentire indispensabile. Le uniche cose realmente indispensabili devono essere la mentalità e il lavoro - ha detto Pioli il giorno prima di Atalanta-Milan -. Noi favoriti? Non lo so, ci sono 7-8 squadre forti. Mi immagino un campionato molto equilibrato, dove la differenza potrebbero farla gli scontri diretti, come lo scorso anno".

In Atalanta-Milan sarà assente Rade Krunić (stop di un mese) ma rientrerà Sandro Tonali. Così Pioli sul numero 8 rossonero: "Tonali è un centrocampista completo. Sa che deve continuare su questa strada, deve essere ambizioso perché ha un potenziale importante. Dovrà essere bravo a mantenere questa voglia e il fatto di sentirsi così milanista sarà sicuramente un punto a suo favore".

Ancora panchina, almeno all'inizio, per Charles De Ketelaere, che il tecnico rossonero non vede, come preventivato in estate, nel ruolo di esterno destro d'attacco. Bensì come trequartista nel 4-2-3-1 o come seconda punta. "Giocherà lì. Difficile vederlo a destra, poi la sua duttilità potrà essere un vantaggio. È un ragazzo molto intelligente che sta imparando velocemente la lingua".

Chiosa il commento su due centrocampisti rossoneri, Tommaso Pobega e Ismaël Bennacer: "«Pobega? Ha caratteristiche importanti, credo in lui - ha dichiarato l’allenatore milanista - Bennacer invece riesce ad abbinare quantità a qualità, è un giocatore completo e forte". Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o diretta streaming >>>