Atalanta-Milan, la moviola di Gazzetta: “Calabria rosso corretto”

Sul gol del Milan: "E’ dell’Atalanta la rimessa laterale che porta all’1-0 di Lookman (Reijnders la tocca per ultimo) ed è viziato da un fallo il gol dell’1-1 milanista: in mezzo al campo, e sotto gli occhi dell’arbitro, Musah interviene su Lookman in maniera fallosa (e con le braccia sul petto); da lì nasce l’angolo che porterà al pari, ma si tratta di azione che sarebbe dovuta essere interrotta prima".