Atalanta-Milan, mai sfide banali: è ancora una volta Gasperini contro Pioli

Domenica sera l'Atalanta e il Milan si sfideranno in campionato: una partita che, nel recente passato, non è mai stata banale

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla della partita di campionato, in programma domenica sera alle 20.45 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, tra Atalanta e Milan. Secondo la 'rosea', questa sarà una gara che si prospetta incandescente per diversi motivi. Il Milan ha conquistato 21 punti contro le prime sei classificate nella passata stagione, mentre l'Atalanta 11. Non solo per questo la sfida tra la Dea e il Diavolo merita attenzione.

Atalanta-Milan, allenatori a confronto

Domenica sera si incroceranno due dei migliori allenatori a livello tattico del nostro campionato. Gasperini lo ha dimostrato negli ultimi sei anni proponendo uno stile di gioco che è stato anche da modello all'estero, mentre Pioli, specialmente lo scorso anno, ha dimostrato di poter vincere le partite non solo nella costruzione e nella gestione del suo Milan, ma anche nello specifico dei match. Inoltre, nel recente passato, gli ultimi incroci tra le due squadre non sono mai stati banali.

Che sfide!

Nella memoria di tutti gli amanti del calcio è rimasta impressa la super vittoria dell'Atalanta contro il Milan per 5-0. In quella partita sono scesi in campo la Dea nella sua miglior versione di sempre contro un Diavolo che, da lì in avanti, ha saputo rinascere dalle proprie ceneri come una fenice. Nel maggio del 2021, infatti, sul campo del 'Gewiss', il Milan ha conquistato la qualificazione in Champions League che mancava da diversi anni vincendo contro la squadra di Gasperini grazie ad una doppietta di Kessie, calciatore che prima di passare in rossonero vestiva la maglia orobica. Mentre nell'ultimo incrocio a Bergamo, il Milan vinse 3-2, ma il risultato può ingannare perché fino al 79' i rossoneri conducevano per 3-0, con la rimonta bergamasca che fu sfiorata solo nel finale.

Stili di gioco

Rivedendo i gol dell'ultimo Atalanta-Milan, si può notare lo stile di gioco di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Il primo dei tre gol dei rossoneri nasce da una cavalcata di Theo Hernandez, non sulla fascia ma tagliando al centro. Marchio di fabbrica del Milan campione d'Italia. Gasperini, invece, da quando ha iniziato a giocare con la difesa a 3, ha cominciato a far correre i difensori anche all'interno del campo. All’inizio il braccetto sinistro, terzini riadattati, poi anche il destro. Anche il terzo gol di Leao nacque da una galoppata centrale di Theo, il quale nell'ultimo precedente a 'San Siro' segnò alla Dea il gol più iconico dello scudetto spaccandola in due con un'altra cavalcata centrale. Anche il gol di Tonali segnato a Bergamo, il quale recuperò il pallone pressando alto Freuler, è uno dei dogmi dello stile di gioco di Gasperini. I due allenatori sono caratterialmente diversi, ma si somigliano molto per il modo di affrontare le partite.

Due allenatori dalla storia simile: tanta gavetta e una passione in comune che li spinge ad essere sempre innovativi. Domenica sera, a detta della 'rosea', si affronteranno la penultima Panchina d'Oro contro la prossima.