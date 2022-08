Atalanta-Milan, il Diavolo di Pioli cerca conferme in casa della Dea

Stasera al 'Gewiss Stadium' c'è Atalanta-Milan. Il Diavolo di Stefano Pioli vuole confermarsi specialista negli scontri diretti. L'analisi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Atalanta-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma stasera, ore 20:45 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Secondo la 'rosea' è uno scontro diretto per l'alta classifica, il primo di un campionato che sta decollando e che, nel prossimo turno, prevede Juventus-Roma. Poi il derby di Milano alla quinta.

Intanto, però, c'è un dato da sottolineare: chi ha fatto più punti negli incroci con le prime sei, ha vinto lo Scudetto negli ultimi tre campionato. Il Milan, nella stagione 2021-2022, ne ha raccolti 3 più dell'Inter; ne aveva raccolti 3 di meno nell'annata precedente, e, infatti, il titolo era andato alla squadra di Antonio Conte.

Atalanta-Milan, un match che promette spettacolo

La Roma, l'anno scorso, è stata la peggiore delle prime sei, raccogliendo solo 5 punti in 10 partite. Nessuno contro Milan, Inter e Juventus. E l'Atalanta? I nerazzurri devono crescere, soprattutto tra le mura amiche del 'Gewiss Stadium': nessuna vittoria in casa contro le prime sei lo scorso anno e, tra casa e trasferta, appena 11 punti. Meglio solo delle romane.

Nella stagione 2019-2020, per esempio, la 'Dea' di Gian Piero Gasperini fu seconda solo alla Juventus, all'epoca Campione d'Italia, nella classifica avulsa delle prime sei: 19 punti a 16. Gli scontri diretti, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', non soltanto fanno classifica, ma anche squadra. Danno coscienza della propria forza e spaventano la concorrenza.

Gasperini, oggi, intende far ricominciare un nuovo ciclo, dopo aver scaricato 'monumenti' storici quali Remo Freuler, Jošip Iličić ed essersi imbottito di giovani di prospettiva (Caleb Okoli, Brandon Soppy). Il Milan di Pioli, raccolto dal tecnico emiliano tra le macerie nel 2019, ha guadagnato autostima soprattutto nei risultati con le più forti.

Il Milan ha vinto gli ultimi tre incroci con l'Atalanta: nel 2020-2021 il 2-0 firmato dalla doppietta di Franck Kessié su calcio di rigore servì a conquistare la qualificazione in Champions League dopo otto anni. Nel torneo scorso, due vittorie chiave, a ottobre (3-2) e maggio (2-0) per scappare prima e tagliare il traguardo 19° Scudetto poi.

Pioli, quindi, intende ripetersi. Vuole trasformare il tris in poker per lanciare il suo Milan nel campionato che, nelle intenzioni del club rossonero, dovrà condurre alla seconda stella. Gasperini, invece, vorrà ritrovare una vittoria di prestigio che, a Bergamo, manca da 490 giorni: era il 18 aprile 2021 quando l'epurato eccellente, Ruslan Malinovskyi, segnò il gol decisivo in Atalanta-Juventus 1-0.

La 'Dea' cerca, quindi, una fiammata d'orgoglio. Il Milan dei giovani ha mantenuto intatte fame e voglia. Il primo scontro diretto della stagione in Serie A, certamente, farà divertire. Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o diretta streaming >>>