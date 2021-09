Atalanta-Milan, da valutare la presenza di Giroud: non è al meglio

Olivier Giroud potrebbe saltare Atalanta-Milan qualora non riuscisse a recuperare una condizione fisica decente in questi giorni. Le ultime

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' la presenza di Olivier Giroud per Atalanta-Milan di domenica 3 ottobre , ore 20:45, al 'Gewiss Stadium', sarebbe in dubbio. L'attaccante francese, che proprio oggi compie 35 anni , infatti, non è ancora al meglio ed accusa qualche dolore di troppo alla schiena.

Tra oggi (giornata di riposo) e domani (seduta di allenamento pomeridiana a Milanello) si capirà meglio se il dolore lombare di Giroud sarà passato e, dunque, se il centravanti ex Arsenal e Chelsea sarà recuperabile per Atalanta-Milan. Martedì sera, in Champions League contro l'Atlético Madrid, si è visto come il numero 9 non sia ancora nelle condizioni fisiche ottimali per scendere in campo.