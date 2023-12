Ordine: “Milan, l’espulsione di Calabria è segno di un deficit di lucidità”

Franco Ordine, giornalista sportivo, ha commentato l'espulsione di Davide Calabria in Atalanta-Milan 3-2 sulle colonne de 'Il Giornale'

Sabato sera il Milan ha perso, 3-2, in casa dell'Atalanta incassando il gol della sconfitta al 95' per via di una prodezza, di tacco, di Luis Muriel.