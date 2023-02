Atalanta, Gasperini: “Grande motivazione affrontare i campioni d’Italia”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini alla vigilia di Milan-Atalanta, gara in programma stasera alle 20.45 a San Siro. Sarà un test importante per la Dea, reduce da una brutta sconfitta casalinga contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato. "Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma questo è un campionato equilibrato, tutte hanno momenti positivi e negativi", ha detto Gasperini. "Noi ogni tanto prendiamo delle buche degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del torneo. Arriviamo a questa gara dopo la sconfitta col Lecce che ci ha dato fastidio, è stato un brutto stop. Dobbiamo giocare contro il Milan, affrontare i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. Io comunque sono molto soddisfatto: dobbiamo accantonare l'ultimo match per fare una buona prova".