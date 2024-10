Vaciago critica gli arbitri di Milan e Juventus e la nuova Champions League

Le parole di Vaciago

«L'arbitro, invece, non è stato all'altezza della Champions. L'inadeguatezza di François Letexier, il francese che ha diretto Lipsia-Juventus, si somma a quella di Sandro Scharer, lo svizzero di Leverkusen-Milan. Le squadre tedesche sono state fortunate contro le italiane, ma ancora più sfortunata è la nuova Champions League, che purtroppo ha diversi aspetti inadeguati. L'allargamento a 36 squadre e la nuova formula, nelle prime due giornate, hanno generato risultati come 5-0, 7-1 e 9-2, che non rappresentano lo spettacolo, ma piuttosto un evidente squilibrio. Quella che dovrebbe essere la competizione d'élite del calcio europeo, finisce per includere nel suo formato, o meglio nel suo "calderone unico", un miscuglio di squadre con livelli troppo distanti. Ma è il calcio del popolo, e quindi il popolo deve essere contento".