Amichevole Real Madrid-Milan 0-0, i rimandati tra i rossoneri di Pioli

Ecco i rimandati dell'amichevole tra Real Madrid e Milan, andata in scena nella giornata di ieri e terminata con il punteggio di 0-0.

Riccardo Varotto

L'amichevole tra Real Madrid e Milan andata in scena nella giornata di ieri è terminata 0-0. Una buona prestazione da parte dei ragazzi di Stefano Pioli, i quali hanno tenuto testa ad una delle compagini più forti d'Europa per 90 minuti. La partita è stata utile all'allenatore per cercare alcune risposte da parte dei propri giocatori a due settimane dall'inizio della Serie A 2021-2022. L'edizione odierna di Tuttosport fa un punto sulla prestazione di tutti i rossoneri impegnati nell'amichevole di ieri. Secondo il quotidiano sportivo, ci sono alcuni rimandati di lusso nel Milan.

Alexis Saelemaekers è sembrato meno lucido del solito. Il belga spesso si contraddistingue per la sua grande voglia di fare abbinata ad un'ottima corsa, ma ieri ha sbagliato parecchi passaggi. Ha avuto una buona occasione per mandare in porta Rafael Leao ma ha calibrato male, gettando al vento le possibilità di sbloccare la gara. Passo indietro per Brahim Diaz dopo la splendida partita disputata contro il Valencia. Sarà l'emozione di giocare contro la sua ex squadra, ma si vede davvero poco. Nel secondo tempo, AndrijLunin gli nega il gol con una bella parata, ma nel complesso la sua partita non è eccezionale. L'atteggiamento della squadra è stato quello di difendere e ripartire, quindi lo spagnolo ha sofferto un pò anche questa scelta tattica.

Anche Olivier Giroud finisce tra i rimandati di Tuttosport. Il francese ha avuto pochissimi palloni giocabili, anche in questo caso figli dell'atteggiamento difensivista della squadra. La sua partita è caratterizzata da una lotta continua contro Nacho e David Alaba, cercando di fare sponde. Quando queste gli riescono, non arriva mai nessuno a rimorchio.