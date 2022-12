Amichevole Arsenal-Milan 2-1, Vranckx: “Contento di aver giocato”

Le dichiarazioni di Vranckx sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, dal 'Corriere dello Sport'. "Sono contento di aver giocato e di aver messo minuti nelle gambe, è stato un grande onore", ha esordito l'ex giocatore di Malines e Wolfsburg , capitano della Nazionale belga Under 21 .

"Ora devo solo concentrarmi per giocare di più e vincere partite come queste perché credo che meritavamo di più. Siamo tornati dalla pausa e stiamo lavorando per tornare al nostro livello di prima", ha concluso Vranckx.