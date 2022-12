Amichevole Arsenal-Milan 2-1: Origi e Adli, prove di riscatto

Segnali importanti da Divock Origi e Yacine Adli in occasione di Arsenal-Milan, partita della Dubai Super Cup disputatasi ieri pomeriggio

Divock Origi e Yacine Adli tra i protagonisti dell'amichevole Arsenal-Milan, partita della Dubai Super Cup 2022 terminata 2-1 per i londinesi, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Serviva, dai due, un segnale di ripresa e questo è arrivato.

Arsenal-Milan 2-1, Origi e Adli tra i più positivi — Origi l'ha dato all'11', con un destro a giro che si è stampato sulla traversa. Ma è stato, finché è rimasto in campo, riferimento in area di rigore e centravanti alla costante ricerca di spazi. Le due occasioni principali dei rossoneri, in Arsenal-Milan 2-1, sono state proprio di Origi.

Peccato per la chance sprecata, di testa, al 28' sul bel traversone di Adli dalla destra. Il francese ha giocato sulla trequarti, da numero 10 e nella sua prova, per la 'rosea', c'è stato un po' di tutto. Sia le movenze del trequartista il sostegno ai compagni in fase di copertura.

Adli, in Arsenal-Milan, è stato sempre al centro del gioco, ha avuto buone intuizioni, è stato responsabile dei calci da fermo. Anche quando, nella ripresa, è entrato Brahim Díaz, l'ex Bordeaux è rimasto in quella posizione, con l'andaluso dirottato a destra. Per mister Stefano Pioli, Adli è evidentemente promosso.

Promossi entrambi per impegno e voglia di riemergere — Su di loro, Origi e Adli, il 9 e il 10 'di scorta', erano puntate le attenzioni per questo primo, serio impegno del Milan in vista della ripresa della stagione, ad inizio gennaio 2023. Nella seconda metà dell'annata, infatti, serviranno i gol di Origi, quelli che non sono arrivati prima della sosta per i Mondiali.

Pioli si aspetta di più dal belga, non può bastare una rete (al Monza) in 14 partite tra campionato e Champions League. Contro l'Arsenal, Origi ha lasciato buoni indizi, ma questi dovranno trasformarsi in mezza prova nell'amichevole di venerdì pomeriggio contro il Liverpool, la sua ex squadra.

La prova vera, invece, servirà in campionato. In Salernitana-Milan del 4 gennaio 2023, infatti, potrebbe toccare al numero 27 rossonero giocare in attacco, visto che Olivier Giroud sarà impegnato ai Mondiali in Qatar con la Francia fino alla fine della manifestazione.

Due investimenti che devono ancora essere ripagati — Adli ha giocato 73', mai così tanti in una singola partita da inizio stagione. Da trequartista ha funzionato. Coinvolto nel gioco, abile distributore di palloni. Nella ripresa ha fatto più in fase di copertura. Sul gol del raddoppio dell'Arsenal c'è stato, è vero, un suo 'concorso di colpa' con Ciprian Tătărușanu, perdendo palla. Ma è anche vero che l'ha ricevuta quando era marcato e impreparato.

Anche per lui, ora, possono riaprirsi le porte del campionato. Adli, così come Charles De Ketelaere, è un altro investimento in attesa di essere ripagato. Dieci i milioni di euro pagati al Bordeaux, un altro anno di prestito in Francia, poi un'estate rossonera da protagonista e l'oblio nelle gare ufficiali.

A Dubai, in Arsenal-Milan, può aver riconquistato la scena, ma serviranno altre interpretazioni convincenti. A cominciare dalla partita di dopodomani contro i 'Reds' di Jürgen Klopp.