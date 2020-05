Allenatore Milan – Pioli ha una sola speranza per rimanere in rossonero

MILAN NEWS – Le voci che vogliono l’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan non possono che destabilizzare il lavoro di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan prova a non pensarci e continua a dirigere i rossoneri in allenamento. Oggi ci sarà il ritorno agli allenamenti collettivi, un motivo in più per dare il massimo in vista del finale di stagione, che vede il Milan impegnato a conquistarsi la finale di Coppa Italia, ma anche un posto in Europa League. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, proprio quest’ultimo obiettivo sarebbe l’unica speranza di Pioli per cercare di rimanere aggrappato al treno rossonero.

Sono passati 15 anni da una delle sconfitte peggiori della storia del Milan: ecco quale, continua a leggere >>>