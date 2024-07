Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, lo scorso 13 giugno , il Milan abbia annunciato - in conferenza stampa con Zlatan Ibrahimović e poi con un comunicato ufficiale - l'ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Nel fine settimana, finalmente, il portoghese sbarcherà a Milano .

Milan, Fonseca pronto a cominciare il lavoro

Fonseca ha convinto tutti, in società, sin dai primi colloqui. Ibrahimović, come si ricorderà, lo aveva descritto come l'uomo giusto per il progetto rossonero, per ambizione, voglia di vincere e gioco offensivo e dominante. Ora, però, l'ex tecnico di Lille e Roma dovrà convincere i tifosi sul campo.