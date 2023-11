Milan, ieri giorno libero ma tanti calciatori presenti a Milanello

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi a Milanello questa mattina. Già ieri, però, nel secondo dei due giorni liberi concessi dall'allenatore alla squadra dopo la trasferta di Napoli in campionato, al centro sportivo del Diavolo erano presenti almeno dieci calciatori.

Tra di loro, gli infortunati alle prese con i programmi personalizzati per il recupero, come Ruben Loftus-Cheek. Ma anche chi, come Noah Okafor e Luka Jović, al 'Maradona' ha giocato e deluso. Segno di buona volontà e di grande voglia di fare bene nell'ambiente rossonero.