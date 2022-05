A tutto Tonali: ascesa e amori del nuovo simbolo del Milan

Sandro Tonali (centrocampista AC Milan) è sempre più indispensabile per i rossoneri | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, divenuto in questi giorni vero e proprio simbolo dei rossoneri, anche grazie ai tre gol risultati decisivi per le vittorie esterne contro Lazio e Verona. La 'rosea' ha fatto un viaggio nell'universo del numero 8 del Diavolo, tra campo e sfera privata, che riassumiamo nelle schede qui di seguito.