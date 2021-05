25 ottobre 2015, Milan-Sassuolo 2-1: il debutto di Donnarumma in Serie A

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma debuttò nella massima serie a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni: la cronaca della nascita di un piccolo fenomeno

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola è tornato con la memoria a svariati anni fa, ai giorni in cui Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , oggi al centro dei 'rumors' di calciomercato per un possibile trasferimento dal Milan alla Juventus , faceva il suo debutto nell'alta società del calcio italiano.

Un bimbo prodigio nato a Castellammare di Stabia (NA), che ha mosso i primi passi nel Club Napoli. E che, dopo essere stato cercato in tenera età da Fiorentina , Juventus e Inter (era stato anche preso dopo aver superato un provino), finisce al Milan, squadra per la quale ha sempre tifato.

Una sola partita negli Allievi Under 17, nove gare con il Milan Primavera. Poi, nella stagione 2014-2015 , Donnarumma più che al 'Vismara' con i suoi coetanei si allena quasi sempre a Milanello con i grandi. Filippo Inzaghi , all'epoca tecnico del Diavolo, lo convoca spesso e lo porta in panchina. A volte da terzo portiere, a volte da secondo.

L'esordio in Serie A , per Donnarumma, avviene però l'anno seguente. Stagione 2015-2016 , allenatore Siniša Mihajlović . Il tecnico serbo lo preferisce allo spagnolo Diego López ed il 25 ottobre 2015 , a soli 16 anni, 8 mesi e 6 giorni Gigio Donnarumma diventa il portiere titolare del Milan. Ruolo che ricopre tuttora.

In campo, però, prima di Gianluigi Buffon e Angelo Peruzzi (per entrambi esordio a 17 anni, 9 mesi e qualche giorno). Imbattuto, ad ogni modo, il mito Paolo Maldini, che esordì con il Diavolo in Serie A a 16 anni, 6 mesi e 10 giorni. Mihajlović si era reso conto delle sue qualità in allenamento e nelle amichevoli: come dimenticare il rigore parato a Toni Kroos del Real Madrid in una tournée estiva.