PSG, Neymar: “Mi piacerebbe giocare con Ibrahimovic”

NEWS MILAN – L’attaccante brasiliano del PSG Neymar ospite durante un evento organizzato da uno sponsor ha rivelato che gli piacerebbe giocare con Zlatan Ibrahimovic e che gli sarebbe piaciuto, invece, giocare con leggende come Zinedine Zidane e Romario. Tra gli obiettivi stagionali quello di arrivare in finale di Champions League e mettere le mani sulla Copa America. “La mia più grande aspettativa per il 2020 è vincere tutto ciò che posso con il PSG e la nazionale brasiliana. Voglio arrivare in finale di Champions e mettere le mani sulla Copa America”, le parole di Neymar.

