PM – Foggia: “Ibrahimovic ha portato entusiasmo, farà tanto per il Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Pasquale Foggia, ex giocatore del Milan e attuale direttore sportivo del Benevento, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan. Ecco cosa ha detto riguardo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic ha portato con sè una bella ventata di entusiasmo per tutto l’ambiente, interno ed esterno. E’ un grandissimo giocatore e farà ancora tanto per il Milan. Nonostante l’età è un campione indiscusso”. Per leggere l’intera intervista a Pasquale Foggia, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android