Pirlo, con il Milan 10 anni di trofei e successi: buon compleanno Andrea!

MILAN NEWS – Oggi spegne 41 candeline uno dei giocatori simbolo del Milan di Carlo Ancelotti. Un giocatore mai oltre li righe, un professionista esemplare in grado di rivoluzionare il concetto tecnico-tattico del mediano davanti alla difesa. Un uomo pacato, tranquillo che però sapeva farsi sentire all’interno dello spogliatoio, perché parlava sì poco, ma quando lo faceva misurava perfettamente le parole, intervenendo solo quando ce n’era realmente bisogno.

Parliamo di Andrea Pirlo, ex centrocampista cresciuto nel Brescia e poi ingaggiato dall’Inter alla giovane età di 19 anni. I nerazzurri, però per fortuna del Milan, non credono in lui mandandolo in prestito prima alla Reggina e poi per altri 6 mesi di nuovo al Brescia. A quel punto il club rossonero capisce che è il suo momento (estate 2001) e nell’ambito di una operazione che porterà Brncic dall’altra sponda del Naviglio, il regista bresciano passerà al Milan. La sua carriera svolta definitivamente.

Con Ancelotti, complici gli iniziali infortuni di Gattuso e Ambrosini, viene posizionato davanti alla difesa e da lì non verrà più spostato. Dimenticati compiti di rifinitore e seconda punta, Pirlo si mette i panni del regista, il mediano davanti alla difesa in grado di dettare i tempi di gioco di tutta la squadra. Con il Milan vincerà ben 9 trofei in 10 stagioni, tra cui anche 2 Champions League da assoluto protagonista e due Scudetti. A metà circa della sua esperienza rossonera arriva anche l’incredibile vittoria del Mondiale di Germania 2006, in cui Andrea è uno dei punti fermi della squadra di Marcello Lippi.

Ad alcuni tifosi rossoneri non è andato giù il suo passaggio alla Juventus nell’estate del 2011, dopo che Massimiliano Allegri – che poi ritroverà in bianconero – gli preferì Mark Van Bommel per l’intera annata 2010-11 che porterà all’ultimo campionato vinto dal Milan. Coi rossoneri, però, il rapporto è sempre stato ottimo anche negli anni successivi al suo ritiro: testimonianze sono le visite a Milanello che ha fatto anche la passata stagione. Con il Milan vanta 401 presenze e 41 gol realizzati.

